Lecce-Udinese / Parla Marino: “Vogliamo fare più vittorie possibili”

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto prima del match di campionato tra l'Udinese di Sottil e il Lecce di Baroni. Sicuramente la squadra ha voglia di tornare a giocare un grande calcio e prendersi un posto migliore in classifica. Quella di oggi è una vera e propria prova della verità che non si può assolutamente sbagliare. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo subito a leggere tutte le dichiarazioni fatte da Pierpaolo Marino qualche minuto fa.

Il direttore ha iniziato parlando dell'assenza di Beto, neanche in panchina per la sfida di sta sera: “Beto ha avuto il classico colpo della strega e all’ultimo momento non è potuto partire. È un po’ sfortunato ultimamente, speriamo di recuperarlo il prima possibile.” Marino ha poi sottolineato l’obiettivo del club per queste ultime gare di campionato: “il nostro obiettivo è fare più vittorie e punti possibile perché siamo felici poter lottare per questi posti in classifica, nonostante ad inizio stagione non fosse preventivato. Questo chiediamo alla squadra.”

Lo Scudetto — Infine Marino ha parlato della possibilità dei partenopei di festeggiare lo Scudetto a Udine, qualora non dovessero concatenarsi le combinazioni giuste già questa giornata: "Il Napoli ha virtualmente già vinto lo scudetto, poco conta se lo vincerà questa giornata o la prossima. L'eventuale incrocio con il terzo scudetto per il Napoli con la squadra in cui sono adesso lo reputo un segno del destino".