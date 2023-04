Lecce-Udinese / Le formazioni ufficiali: Beto in tribuna! C’è Nesto dal 1′

Tutto pronto per la trasferta di Lecce. Ora la squadra deve rimanere concentrata intensamente fino al fischio d'inizio che è stato programmato per le 18 e 30 . Nel frattempo non si possono assolutamente perdere tutte le ultime che arrivano dai due mister. Le formazioni ufficiali sono uscite ed è già tempo di andare a conoscere chi scenderà sul prato del Via del Mare. Ecco quali sono i 22 protagonisti che battaglieranno per trovare punti importanti per i propri obiettivi.

Le scelte dei due tecnici

L'Udinese ha ben poco da cambiare rispetto al fischio d'inizio della gara con la Cremonese. Le uniche novità rispetto alla vittoria di domenica scorso sono il rientro di Pereyra al posto di Success come trequartista e la maglia da titolare per Nestorovski.Beto ha subito un colpo della strega e non sarà neanche in panchina. Il Lecce, invece, ha optato di mandare in campo dal 1' Lorenzo Colombo che prenderà il posto del gambiano Ceesay. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole dette in conferenza stampa dal tecnico bianconero Andrea Sottil. Ecco come l'ex Ascoli ha presentato il match. Le dichiarazioni del mister <<<