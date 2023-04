Lecce-Udinese / Il focus sul peggiore in campo: Udogie, testa a Londra

Come detto in precedenza, ieri Destiny ha avuto tantissime occasioni per mettersi in mostra ma nella maggior parte delle volte ha reagito a queste chance con sufficienza finendo per perdere una miriade di palloni in campo. Da lui ci si aspetta sicuramente molto di più in vista degli ultimi sei incontri prima della partenza definitiva per l'Inghilterra. Le sue qualità non sono assolutamente in dubbio. Ricordiamo a tutti che stiamo parlando di un calciatore nel giro della nazionale, ma ieri pomeriggio sembrava aver staccato totalmente dalla solita intensità che mette sul campo da gioco.