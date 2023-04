Lecce-Udinese / Il top ed il flop dell’incontro: disastro Destiny Udogie

L'Udinese ha concluso la trentaduesima giornata della sua stagione. Oggi contro il Lecce è arrivata una prova che va dimenticata il prima possibile. Sicuramente la squadra è stata influenzata dalla miriade delle assenze. Oggi, però, i pugliesi sono entrati molto meglio in campo e nel complesso si sono largamente meritati la vittoria finale. Per i bianconeri non resta che rimettersi sotto in vista del match di settimana prossima contro il Napoli probabile campione d'Italia. Prima di iniziare a pensare ai prossimi impegni, non perdere il top e il flop di questo incontro di campionato. Ecco chi ha sorpreso e soprattutto chi ha deluso nel corso della partita giocata al Via del Mare di Lecce.