Notizie Udinese – Sottil resta senza Success / Le ultime sull’infortunio

Il centravanti Isaac Success , del team gestito da Andrea Sottil sta vivendo un periodo davvero brutto. Dopo la prima rete in campionato e la lunghissima attesa durata quasi una stagione intera, arriva un bruttissimo segnale: un problema muscolare che lo metterà fuori per diverso tempo. Un vero e proprio peccato per questo giocatore che ha sempre dato dimostrazione di riuscire a fare la differenza in campo e di cui ha soprattutto un grande bisogno il club gestito dalla famiglia Pozzo . Adesso bisogna cercare delle soluzioni, ma prima di tutto fare un punto sull'infortunio muscolare. Le ultime sul lungo stop che potrebbe condizionare la stagione del nigeriano.

Ad oggi non si ha ancora nessuna certezza sulla data del rientro, ma come detto in precedenza non arrivano delle belle notizie. Secondo il Messaggero Veneto la squadra dovrà fare a meno del calciatore per almeno 3 o 4 settimane ed inoltre lo stop potrebbe anche prolungarsi per evitare delle possibili ricadute. A questo punto la stagione potrebbe essere definitivamente compromessa e se non definitivamente almeno in gran parte, con un Success che potrebbe tornare in campo a soli 2 o 3 incontri dalla fine del torneo. Di conseguenza tocca alla società trovare delle possibili soluzioni che riescano a far pesare il meno possibile la sua assenza.