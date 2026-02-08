Lecce-Udinese | Le dichiarazioni di Bertola: “Avvio non all’altezza”

Al termine della sfida di campionato tra il Lecce di Eusebio Di Francesco e l'Udinese di mister Kosta Runjaic ha parlato il difensore centrale Nicolò Bertola. Non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni post 90 minuti di gioco.
L'Udinese ed il Lecce hanno fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli
Cosa è successo ad inizio gara?—
"L'avvio non è stato all'altezza. Due scivoloni da parte nostra che ci sono costati caro e siamo stati sorpresi dall'aggressività del Lecce. Questa è senza ombra di dubbio una nostra disattenzione".
Lotta salvezza?—
"Onestamente non ne siamo ancora fuori, visto che una squadra come il Lecce ci ha messo in netta difficoltà. Noi dobbiamo semplicemente ragionare partita per partita".
