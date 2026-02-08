Lecce-Udinese | Le dichiarazioni di Bertola: “Avvio non all’altezza”

Al termine della sfida di campionato tra il Lecce di Eusebio Di Francesco e l'Udinese di mister Kosta Runjaic ha parlato il difensore centrale Nicolò Bertola. Non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni post 90 minuti di gioco.

Cosa è successo ad inizio gara?

"L'avvio non è stato all'altezza. Due scivoloni da parte nostra che ci sono costati caro e siamo stati sorpresi dall'aggressività del Lecce. Questa è senza ombra di dubbio una nostra disattenzione".