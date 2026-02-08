La sfida tra il Lecce e l'Udinese è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le dichiarazioni nel prepartita di Thomas Kristensen. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre che devono conquistare punti importanti per la salvezza finale.
Lecce-Udinese | Le dichiarazioni nel pre di Kristensen: "Vogliamo di più"
Lecce-Udinese | Le dichiarazioni nel pre di Kristensen: “Vogliamo di più”
Le parole di Thomas Kristensen nel prepartita della sfida tra i bianconeri di Kosta Runjaic e i giallorossi di mister Di Francesco
”Sarà una partita difficile, perché sappiamo che possono farci male. Siamo in una bella situazione di classifica, ma l’obiettivo è ottenere sempre di più. Abbiamo fatto una buona settimana e vogliamo portare tutto in campo”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dal campo con le formazioni ufficiali annunciate negli ultimi minuti. Le scelte di Runjaic e Di Fra <<<
