Lecce-Udinese | Le dichiarazioni nel pre di Kristensen: “Vogliamo di più”

La sfida tra il Lecce e l'Udinese è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le dichiarazioni nel prepartita di Thomas Kristensen . Una sfida fondamentale per entrambe le squadre che devono conquistare punti importanti per la salvezza finale.

”Sarà una partita difficile, perché sappiamo che possono farci male. Siamo in una bella situazione di classifica, ma l’obiettivo è ottenere sempre di più. Abbiamo fatto una buona settimana e vogliamo portare tutto in campo”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dal campo con le formazioni ufficiali annunciate negli ultimi minuti. Le scelte di Runjaic e Di Fra <<<