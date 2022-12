Udinese-Lecce / Le parole di mister Sottil: “Un incontro molto intenso”

Il team bianconero continua a lavorare, a fare il punto di questa preparazione è proprio il tecnico Andrea Sottil. Ecco le sue dichiarazioni

Oggi l'Udinese torna alla vittoria e stiamo parlando di un successo che vale moltissimo per il morale della società bianconera. Mancava da tantissimo tempo un incontro che vedeva la squadra esultare alla fine dei novanta minuti. La prova della società friulana non è stata indimenticabile, ma nemmeno da sottovalutare visto che nel corso dell'incontro ci sono state diverse occasioni e la possibilità di fare male alla retroguardia avversaria. Bisogna annotare anche il ritorno alla rete di un attaccante molto importante come Beto. Andiamo a vedere chi ha sorpreso e chi ha deluso attraverso le parole del tecnico bianconero Andrea Sottil.

"Oggi abbiamo affrontato un avversario ben organizzato in un incontro molto intenso. La squadra di Baroni ti mette in difficoltà, attacca forte ed è stata assolutamente una buona gara con un ritmo intenso". Queste parole fanno capire a tutti che l'incontro di questo pomeriggio è stato tutto tranne che una passeggiata, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco. Inoltre il tecnico ci ha tenuto a specificare che la squadra non è partita al meglio, ma dopo aver trovato la quadra ha giocato una grande partita. La conferenza non si conclude qua, visto che non è mancato il pensiero su tutti i giocatori che sono appena tornati.

Il parere sui rientranti — "Nel nostro programma iniziale era stata fissata questa data per il rientro di due giocatori importanti come Makengo e Becao. Peccato non sia rientrato Udogie, a causa dell'influenza non lo abbiamo voluto rischiare. I due rientranti sono giocatori di spessore, fisici e con leadership, sapevo che non avrebbero avuto il ritmo gara, ma sono stati comunque 45 minuti importanti". Prima di concludere l'intervista il tecnico ha augurato a tutti i fans bianconeri un sereno natale e delle buone feste.