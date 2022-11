Udinese-Lecce / Le parole di Beto e Perez: “Abbiamo giocato bene…”

Il team bianconero continua a lavorare ed ora è definitivamente al capolinea. Non si sa più come vincere e allora bisogna voltare pagina

Il team bianconero non è riuscito a vincere nemmeno ieri sera, nonostante l'apporto di tutta la Dacia Arena per quello che era l'ultimo match tra le mura amiche di questa stagione. Nelle ultime ore la delusione è veramente tanta, visto che il rendimento di Ottobre ha (senza ombra di dubbio) influito in maniera molto negativa su tutte le prestazioni dei bianconeri. Dopo i due pareggi di livello contro biancocelesti e Atalanta, era arrivata la cocente delusione contro il Monza e da quel momento i friulani sembrano aver smarrito qualcosa. Adesso, però, non perdere le parole dei protagonisti del match di ieri sera. Ecco le dichiarazioni di Nehuen Perez e bomber Beto.

"Mi mancava il gol. La fiducia e le reti arrivano con il lavoro. Sono un attaccante e voglio sempre segnare. La cosa più importante, però, è riuscire a vincere e giocare bene di squadra". In queste parole capiamo sin da subito l'emozione e la felicità di Beto nell'essere riuscito a rigonfiare la rete (sesta volta in questa stagione). Allo stesso tempo capiamo anche che la soddisfazione non è completa, visto che davanti al proprio pubblico non sono arrivati i tre punti e di conseguenza una seria complicazione del sogno Europa. Non solo Beto, ma anche l'argentino Nehuen Perez ha detto la sua: ecco le dichiarazioni del centrale che giocherà i prossimi mondiali.

Nehuen Perez — "Non siamo arrabbiati, volevamo vincere davanti alla nostra gente, siamo dispiaciuti per questo". Come detto in precedenza, c'è delusione nell'ambiente proprio perché qualcosa sembra essersi rotto. Dopo le grandissime prestazioni contro le società di alta classifica, con le piccole invece non si riesce a raggiungere gli obiettivi sperati e fissati. Con l'alta classifica che di conseguenza continua ad allontanarsi.