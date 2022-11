Notizie Udinese – Beto vuole decollare / Contro il Lecce sarà la sfida verità

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato e deve risolvere tutte le vicende che riguardano il suo bomber portoghese

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo quasi un mese senza vittorie è arrivato il momento di mettere in campo tutto e portare a casa (di nuovo) i tre punti. L'impegno di venerdì sera contro il Lecce non si potrà sbagliare e di conseguenza bisogna lavorare in maniera impeccabile per arrivare pronti al fischio d'inizio. Il primo problema da risolvere è quello che riguarda gli attaccanti, visto che nelle ultime tre partite è arrivato un solo gol e soprattutto anche in maniera abbastanza fortuita. Adesso ci sarà l'occasione contro i salentini di fare la partita e soprattutto creare e finalmente tornare a sbloccarsi davanti alla rete.

Il primo caso da risolvere è quello che riguarda la prima punta. Sicuramente Isaac Success è utilissimo nella costruzione della manovra offensiva e riesce a fare grande lavoro sporco, ma poi alla fine quello che serve è un giocatore che riesca a gonfiare la rete. Sfortunatamente questa caratteristica non è nelle corde del talento nigeriano e di conseguenza bisogna trovare una soluzione il prima possibile. Andrea Sottil deve capire il prima possibile dove poter collocare l'asso ex Watford, perché un centravanti come Beto non può restare in panchina. Il fiuto del gol del portoghese è fondamentale per poter scardinare anche le difese meglio posizionate.

Così in campo — Contro il Lecce potrebbe essere la definitiva chance per Beto. Il giocatore ex Portimonense vuole incidere e sa che potrà farlo già dalla prossima partita, non dimentichiamo che ha una media gol spaventosa (uno ogni 99 minuti giocati). Le prossime ore saranno fondamentali per poter sapere tutte le ultime dal Bruseschi e capire se il bomber avrà l'occasione dal primo minuto in una partita che non si può sbagliare.