Udinese-Lecce / Le parole di Ebosele: “Molto felice della mia prestazione”

Il team bianconero continua a fare la differenza sul campo ed oggi ha fornito una buona prestazione in amichevole. Ecco le parole di

Redazione

Prima vittoria per l'Udinese nei test amichevoli in preparazione alla seconda parte di stagione. I bianconeri, dopo un avvio a rilento, hanno preso le redini delle gara e non le hanno più lasciate. Il ritorno al gol di Beto ha aperto le danze e ha dato un bel messaggio a Sottil, visto che l'attaccante portoghese non trovava la via della rete proprio dalla gara di campionato contro i salentini. Infine è stato Perez a suggellare il risultato con una grande incornata che è valsa il 2-0 finale. A fine partita ha parlato il laterale irlandese Festy Ebosele. Ecco le sue dichiarazioni e il punto di vista su questo incontro amichevole.

"Abbiamo giocato bene e ci siamo allenati duramente per tutta la settimana per prepararci a questa partita". Festy ha fatto una buona partita e la sua crescita è continua, ma ci tiene a far capire a tutti che gli allenamenti delle ultime settimane stanno portando i risultati desiderati. L'intervista non si conclude qua, visto che non è mancato anche un parere sulla prestazione personale.

La partita di Ebosele — "Sono molto felice della mia prestazione, sto crescendo giorno dopo giorno grazie ai consigli di mister Sottil. Non vedo l’ora che cominci il campionato". Proprio il quattro di gennaio sarà il punto di svolta, visto che la squadra è pronta per la partita impegnativa contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Non va anche dimenticato che Festy Ebosele si è completamente rilanciato ed anche lui cerca conferme nel corso di questa seconda parte di stagione. Prima di concludere l'intervista, il calciatore bianconero ci ha tenuto ad augurare un felice natale a tutti i fans della corazzata del Friuli Venezia Giulia. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita non puoi perdere tutte le valutazioni assegnate questa sera. Ecco tutti i voti della prima squadra di Friuli Venezia Giulia. Le pagelle di Udinese-Lecce <<<