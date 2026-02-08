Terminata la sfida del Via del Mare con una batosta per i bianconeri che devono adattare le loro speranze e di conseguenza tirare in remi in barca per un ipotetico sogno europeo. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic.
Lecce-Udinese | Runjaic: “Volevo conquistare almeno un punto”
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra il Lecce di mister Di Francesco e l'Udinese di Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli
"Oggi ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita. Non era facile entrare e dire la nostra sul loro ritmo. Loro pressavano alto ed il livello per entrambe le squadre è stato davvero alto, devo ammettere che hanno fatto un bel lavoro".
Cosa è mancato?—
"Devo dire che oggi non mi è piaciuta la nostra partita anche perché possiamo fare qualcosa in più e migliorare il nostro livello di gioco. Ci aspettiamo molto di più dal prossimo incontro di campionato con il Sassuolo". Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Lecce-Udinese <<<
