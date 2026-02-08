Lecce-Udinese | Runjaic: “Volevo conquistare almeno un punto”

Terminata la sfida del Via del Mare con una batosta per i bianconeri che devono adattare le loro speranze e di conseguenza tirare in remi in barca per un ipotetico sogno europeo. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic .

"Oggi ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita. Non era facile entrare e dire la nostra sul loro ritmo. Loro pressavano alto ed il livello per entrambe le squadre è stato davvero alto, devo ammettere che hanno fatto un bel lavoro".