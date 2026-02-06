Lecce-Udinese | Scelto il direttore di gara: ecco il fischietto designato

Il Lecce e l'Udinese si avvicinano ad una partita decisamente importante. Una sfida che la squadra non può assolutamente sbagliare, serve essere praticamente perfetti per conquistare tre punti e poter coltivare un sogno chiamato Europa. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul direttore di gara.

La scelta fatta da parte dell'AIA per la sfida che si giocherà a partire dalle 15:00 al Via del Mare di Lecce è Antonio Rapuano della Sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Dario Cecconi della sez. di Empoli e Christian Rossi della sez. di La Spezia. Quarto uomo, Rosario Abisso ed al VAR la coppa formata da Gariglio e Fabbri.