Udinese-Lecce | Scelto il direttore di gara: ecco i precedenti

Sabato alle 15:00 si decide l'inizio di stagione dei bianconeri che con tre punti potrebbero ritenersi ampiamente soddisfatti di questo avvio d'annata che culminerebbe con anche la quarta vittoria in campionato (la terza in casa). Nel frattempo la Lega ha comunicato il direttore di gara per la prossima sfida. Andiamo a vedere la quaterna arbitrale ed anche chi si troverà al VAR.