News Udinese – Agente Udogie: “Escludo un prestito la prossima stagione”

L'agente di Destiny Udogie ha commentato gli ultimi avvenimenti accaduti al suo assistito. Non perdere le dichiarazioni di Antonelli

L'agente del calciatore italiano Destiny Udogie ha detto la sua riguardo gli ultimi avvenimenti successi al talento e promesso sposo del Tottenham. In esclusiva per TMW ha parlato Stefano Antonelli e specificato tutti i dettagli dell'incidente dell'altro giorno, ma anche del futuro che attende il giovane esterno di centrocampo. Una chiacchierata che ha permesso di avere delle idee più chiare sul futuro del calciatore italiano e che speriamo possa fare molto bene anche quando saluterà la squadra bianconera nel corso dei prossimi mesi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le parole di chi gestisce gli affari di Destiny.

"Il ragazzo sta benissimo. Ci può stare avere un piccolo incidente di percorso come ce l'hanno tutti, poi quando c'è di mezzo il calcio tutto viene amplificato". Queste sono le prime parole del suo agente che cerca di difendere il calciatore dopo il piccolo incidente avuto la scorsa notte. Inoltre ha specificato che si tratta di un danno di piccola entità visto che Destiny ha solamente centrato un tavolino e rotto un vaso. Per fortuna, però, ci ha tenuto a specificare che non è successo nulla di che e lui è potuto tornare subito ad allenarsi con i suoi compagni. Dopo l'incidente, non perdere le dichiarazioni anche sul suo futuro.

Titolare al Tottenham? — "Lui è un patrimonio del Tottenham. Escludo a priori che possa essere ceduto in prestito nel corso della prossima stagione". Parole molto chiare da parte di Antonelli che ha fatto capire subito dove sarà il futuro di uno dei pezzi pregiati della nostra nazionale. Si conclude qua l'intervista con la speranza che proprio Destiny possa tornare a fare la differenza sul campo già da questa domenica contro la Roma.