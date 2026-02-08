Lecce 2-1 Udinese | Il top ed il flop del match: chi sale e chi scende

La sfida tra il Lecce e l'Udinese volge al termine nonostante una partita sorprendente e colpi di scena da un momento all'altro

L'Udinese e il Lecce si sono date battaglia sul campo del Via del Mare. Una partita complessa per i bianconeri che volevano regalarsi un sogno sotto tutti i punti di vista ed in questo caso erano necessari i tre punti. Non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop della sfida.

IL TOP

Il calciatore che sorprende più di tutti è senza ombra di dubbio Arthur Atta. In ogni partita che sia più storta e complessa o che sia liscia si rivela il leader tecnico della squadra bianconera. Oggi è quello che prova ad alzare il ritmo in un attacco che senza Davis perde troppo.