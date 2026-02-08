mondoudinese udinese news udinese Lecce 2-1 Udinese | Il top ed il flop del match: chi sale e chi scende

udinese

Lecce 2-1 Udinese | Il top ed il flop del match: chi sale e chi scende

Oscar
La sfida tra il Lecce e l'Udinese volge al termine nonostante una partita sorprendente e colpi di scena da un momento all'altro
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Udinese e il Lecce si sono date battaglia sul campo del Via del Mare. Una partita complessa per i bianconeri che volevano regalarsi un sogno sotto tutti i punti di vista ed in questo caso erano necessari i tre punti. Non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop della sfida.

IL TOP

—  

Il calciatore che sorprende più di tutti è senza ombra di dubbio Arthur Atta. In ogni partita che sia più storta e complessa o che sia liscia si rivela il leader tecnico della squadra bianconera. Oggi è quello che prova ad alzare il ritmo in un attacco che senza Davis perde troppo.

IL FLOP

—  

La difesa traballa, ma la fascia è un problema. Kingsley Ehizibue fornisce l'ennesima prova al di sotto delle aspettative del club. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Lecce-Udinese <<<

Leggi anche
Lecce 2-1 Udinese | Le pagelle della redazione: amaro in bocca
Lecce 1-1 Udinese | La moviola del match: rigore giusto? Il giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA