Notizie Udinese – A Lecce il Tucu ci sarà? Le ultimissime dal Bruseschi

Si avvicina la prossima partita di campionato dell'Udinese con il Tucu Pereyra che non vede l'ora di fare la differenza visto che contro il Napoli (per via di un problema al ginocchio) non è riuscito a scendere sul campo da gioco. Ecco tutte le ultime in vista della sfida di lunedì e sulla possibile maglia da titolare per il calciatore argentino.