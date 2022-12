News Udinese / La Lega Serie A chiede l’inserimento del challenge

In questa revisione, c'è anche un punto che riguarda arbitri e regolamento che Lega Serie A porterà all'attenzione del Consiglio Federale di lunedì prossim o . Si tratterebbe di una serie di idee per cercare di rendere più fruibile il calcio, ancora troppo condizionato dalle polemiche e dalle perdite di tempo. Potrebbe essere anche inserita tra le richieste le modalità del recupero visto in Qatar, volto a un raggiungimento, seppur parziale, del tempo effettivo.

Gli spunti

Tra gli spunti da presentare entro lunedì. il VAR a chiamata, cosa già vista per chi segue il basket, la possibilità di far ascoltare in diretta i dialoghi tra campo e sala VAR (o comunque di permetterne la diffusione/spiegazione da parte degli arbitri a fine gara) e quello di assicurare maggiore uniformità per la definizione dei tempi di recupero a seguito della linea utilizzata dalla Fifa ai mondiali che ha portato a tempi extra molto elevati, con aumento di quello effettivo. Naturalmente per ora si tratta soltanto di idee, che potrebbero diventare proposte e che soltanto successivamente, se venissero accettate, entrerebbero in una fase di test. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime sulla società del Friuli Venezia Giulia e soprattutto sul mercato. La situazione che riguarda il futuro Gerard Deulofeu continua a tenere banco. Matheus Martins è un giocatore dei Pozzo, ma non si sa ancora pe quale squadra giocherà e dal Brasile gettano ancora più ombre su questa trattativa. Tutte le ultime sul caso <<<