Udinese-Legnago, le formazioni ufficiali: Samardzic titolare, fuori Pereyra

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Legnago. Scopriamo insieme le scelte di mister Luca Gotti

Redazione

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Serie A. I ragazzi di Gotti esordiranno alla Dacia Arena contro i bianconeri di Torino. Sarà un match durissimo, ma c'è un precedente che fa ben sperare i tifosi friulani. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate alla prima giornata, l'Udinese sbancò l'Allianz Stadium per 0-1 grazie al gol decisivo di Cyril Thereau. Proprio in vista della gara di domenica, la società guidata da Pozzo ha deciso di programmare un'amichevole contro il Legnago, formazione che milita in Serie C. Il calcio d'inizio è fissato tra circa un'ora: alle 17:30. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Udogie, Ianesi, Jajalo, Makengo, Samardzic, Deulofeu, Pussetto

Legnago: (4-3-3) Corvi, Rossi, Bondioli, Salvi, Ricciardi, Yabre, Calamai, Giacobbe, Contini, Buric, Sgarbi

Ecco alla fine le decisioni delle due squadre. Luca Gotti ha scelto di mandare in campo sia le riserve, ma anche qualche titolare. C'è molta curiosità intorno a Lazar Samardzic, schierato per la prima volta dall'inizio. Ancora una volta, Stefano Okaka partirà dalla panchina. Il suo futuro è sempre più lontano da Udine. In totale sono 26 i convocati da Gotti. Gli unici assenti sono gli infortunati Padelli e Nestorowski. Nel frattempo, in attesa del calcio d'inizio del match, vi diamo gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato dell'Udinese.

Mercato in entrata

La priorità della dirigenza friulana è sempre la punta. Ormai sembra essere una corsa a tre tra Giovanni Simeone, Valentin Supryaga e Mbala Nzola, con il primo in vantaggio. Dopo una stagione non troppo positiva, il Cholito vuole rilanciarsi e considera Udine la piazza giusta dove poterlo fare. Per il centrocampo rischiano di sfumare sia Tommaso Pobega (vicino al Cagliari) che Pablo Galdames ad un passo dal Galatasaray. Per questo motivo, tornano in corse i due svincolati Gaston Ramirez e Nicolas Viola, ancora alla ricerca di una nuova squadra. Nel frattempo, vi proponiamo una lunga raffica di notizie imperdibili. Leggetela! <<<