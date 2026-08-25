Giornata speciale in casa bianconera. Oggi è infatti il compleanno di Lennon Miller, centrocampista scozzese che spegne 20 candeline e festeggia il suo primo compleanno da giocatore dell'Udinese.

Il classe 2006 è arrivato in Friuli la scorsa estate e rappresenta uno dei giovani profili sui quali il club ha deciso di puntare per il presente e soprattutto per il futuro.

Gli auguri dell'Udinese a Miller

La società friulana ha voluto celebrare il compleanno del centrocampista attraverso i propri canali ufficiali, dedicandogli un messaggio:

“Udinese Calcio augura buon compleanno a Lennon Miller. Il centrocampista scozzese, arrivato a Udine la scorsa estate, spegne oggi 20 candeline. Auguri, Lennon!”.

Un messaggio semplice e affettuoso per celebrare il giovane scozzese, che continua così il suo percorso in bianconero in una stagione importante per la sua crescita.