Lennon Miller festeggia oggi il suo ventesimo compleanno: gli auguri dell'Udinese al centrocampista scozzese arrivato in Friuli la scorsa estate.
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Giornata speciale in casa bianconera. Oggi è infatti il compleanno di Lennon Miller, centrocampista scozzese che spegne 20 candeline e festeggia il suo primo compleanno da giocatore dell'Udinese.
Il classe 2006 è arrivato in Friuli la scorsa estate e rappresenta uno dei giovani profili sui quali il club ha deciso di puntare per il presente e soprattutto per il futuro.
Gli auguri dell'Udinese a Miller
La società friulana ha voluto celebrare il compleanno del centrocampista attraverso i propri canali ufficiali, dedicandogli un messaggio:
“Udinese Calcio augura buon compleanno a Lennon Miller. Il centrocampista scozzese, arrivato a Udine la scorsa estate, spegne oggi 20 candeline. Auguri, Lennon!”.
Un messaggio semplice e affettuoso per celebrare il giovane scozzese, che continua così il suo percorso in bianconero in una stagione importante per la sua crescita.
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