Udinese – Chi è Lennon Miller? Quello che devi sapere sul Golden Boy

Il nuovo centrocampista dell'Udinese ha tutto per prendersi la Serie A. Scendiamo nel dettaglio ed andiamo a vedere chi è il classe 2006 appena sbarcato in Italia. Lennon Miller arriva dal Motherwell per una cifra di 4,5 milioni di euro totali e un contratto quinquennale che da la possibilità di vederlo crescere in bianconero.

Lennon cresce in una famiglia di sportivi con il padre Lee che è stato a sua volta calciatore ad alti livelli visto che ha indossato le maglie di Middlesbrough ed anche Kilmanrock. La carriera di Miller è già sbocciata nonostante la giovanissima età, visto che il calciatore vanta più di 70 presenze nella massima serie del calcio scozzese con cinque reti e 11 assist.