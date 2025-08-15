mondoudinese udinese news udinese Udinese – Chi è Lennon Miller? Quello che devi sapere sul Golden Boy

Udinese – Chi è Lennon Miller? Quello che devi sapere sul Golden Boy

Lennon Miller
Il centrocampista è stato ufficializzato un paio di giorni fa dalla squadra bianconera. Ecco tutto quello che devi sapere sul calciatore
Il nuovo centrocampista dell'Udinese ha tutto per prendersi la Serie A. Scendiamo nel dettaglio ed andiamo a vedere chi è il classe 2006 appena sbarcato in Italia. Lennon Miller arriva dal Motherwell per una cifra di 4,5 milioni di euro totali e un contratto quinquennale che da la possibilità di vederlo crescere in bianconero.

Lennon cresce in una famiglia di sportivi con il padre Lee che è stato a sua volta calciatore ad alti livelli visto che ha indossato le maglie di Middlesbrough ed anche Kilmanrock. La carriera di Miller è già sbocciata nonostante la giovanissima età, visto che il calciatore vanta più di 70 presenze nella massima serie del calcio scozzese con cinque reti e 11 assist. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo ha scelto il nuovo bomber? Arriva dal Napoli <<< 

