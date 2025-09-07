Udinese – Mehdi Leris carica i compagni toscani! Le parole

Il giocatore del Pisa è di rientro da un infortunio e punto a rientrare contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic

Manca una settimana precisa alla gara tra Udinese e Pisa valida per la terza giornata di campionato. Nonostante ciò ci sono già delle dichiarazioni in merito allo spirito di questa sfida.

Mehdi Leris rappresenta un elemento chiave per il Pisa. Dopo essere tornato dopo un anno dall'infortunio al legamento crociato, ha già fatto vedere contro la Roma di che cosa è capace per la sua squadra. Il giocatore di origine franco-algerina ha dichiarato: "non sono completamente in forma per un incontro intero, ma posso comunque apportare il mio aiuto".

Ha inoltre condiviso che "l'allenatore ha basato il lavoro sulle basi dell'anno passato: struttura, motivazione e determinazione nel complicare le cose per gli avversari. Abbiamo già mostrato di saperci comportare bene anche in serie A".