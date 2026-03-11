Il referto degli esami strumentali fatti nel corso delle ultime ore è arrivato e Jordan Zemura è costretto ad alzare bandiera bianca per più di qualche partita con l'Udinese. La lesione è stata evidenziata e di conseguenza il calciatore dovrà allontanarsi dal campo da gioco. Ecco tutti i dettagli sull'infortunio.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – C’è lesione per Zemura: i dettagli sullo stop
udinese
News Udinese – C’è lesione per Zemura: i dettagli sullo stop
C'è una lesione per Jordan Zemura con l'esterno di difesa che non potrà dire la sua sul campo da gioco. Ecco tutti i dettagli sullo stop
Dopo tutti gli accertamenti del caso bisogna capire per quanto tempo il calciatore non potrà dire la sua sul campo da gioco. Secondo tutte le analisi fatte, la squadra dovrebbe perderlo per almeno tre settimane. Un vero peccato, visto il rendimento nel corso dell'ultimo periodo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ultim'ora sul bomber: tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA