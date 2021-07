News Udinese – Finalmente l’esordio di Silvestri, ecco come è andata

Nella giornata di ieri si è tenuta l'amichevole in famiglia per l'Udinese nel ritiro austriaco. Grandi ritmi e subito in campo i 3 acquisti

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sotto gli ordini di mister LucaGotti. Nella giornata di ieri, infatti, è andata in scena l'amichevole in famiglia nel ritiro austriaco dei bianconeri. L'allenatore così ha avuto modo di far sciogliere un po' le gambe della rosa e ha potuto vedere a che punto procede la preparazione alla prossima stagione. Tra gli osservati speciali c'erano sicuramente i tre nuovi acquisti: Silvestri, Padelli ed Udogie. In particolare, c'era attesa di vedere il portiere ex Hellas con la nuova casacca. Ma vediamo insieme come è andata la prestazione della squadra e del nuovo portierone. Ecco il report del match.

Di nuovo difesa a 4

MisterGotti ha diviso la rosa in due squadre. I bianchi si sono schierati col 352: Silvestri tra i pali; Becao, De Maio, Zeegelaar; Matos, Micin, Jajalo, Pereyra, Kubala; Gonzalez, Teodorczyk. I gialli invece si sono riproposti nuovamente con la linea 4 (novità di questo ritiro)4231: Padelli; Maset, Nuytinck, Samir, Udogie; Walace, Arslan; Pussetto, Forestieri (1’ st Fedrizzi), Ianesi; Okaka. I due schieramenti si sono affrontati in due tempi da 30 minuti. Ad avere la meglio è stata la formazione gialla. Infatti la squadra che vedeva due dei tre nuovi acquisti (Padelli e Udogie) si è imposta 1-0 grazie al gol di Forestieri. Test comunque positivo per i nuovi arrivati, in particolare Udogie è andato vicino al raddoppio e Silvestri si è reso protagonista di un paio dei suoi interventi spettacolari. Esordio sfortunato per il punteggio per il portiere ex Verona ma che potrà rifarsi presto. Ecco quando.

Subito due nuovi appuntamenti

Infatti l'amichevole di ieri è stata solamente da rodaggio per le sfide che ci saranno settimana prossima. L'Udinese affronterà lo Sturm Graz nell’amichevole in programma mercoledì alle 18 sempre alla Jacques lemans Atena di Sankt Veit. Inoltre i bianconeri sabato 31 affronteranno in Francia anche il Lens, in una sfida che vedrà molti tifosi sugli spalti:ecco i dettagli da sapere <<<