News Udinese – Previsto il pienone per l’amichevole contro il Lens

L'Udinese continua la sua preparazione in Austria. Sabato prossimo è previsto il test contro il Lens e l'accoglienza sarà delle più calde

Redazione

L'Udinese continua a lavorare e sudare agli ordini di Luca Gotti. Il mister è soddisfatto del lavoro che fin qui la squadra sta svolgendo. E in attesa dell'arrivo dei nuovi rinforzi, si continua a correre. Per vedere a che punto si trova la squadra, sabato prossimo (31 luglio) l'Udinese avrà un test importante. I bianconeri infatti affronteranno il Lens in Francia. E sull'amichevole che mister Gotti e suoi disputeranno settimana prossima sono emerse delle importanti novità. Scopriamo insieme quello che c'è da sapere su questa sfida in programma.

Presenza massiccia sugli spalti

Come riportato da Udineseblog, dopo quasi un anno e mezzo i tifosi francesi potranno tornare a riempire le tribune dello stadio Bollaert-Delelis. Solo nella giornata di lunedì 19 sono stati staccati 5 mila tagliandi e i numeri continuano a crescere di giorno in giorno (previsti in totale 10 mila tifosi). Infatti con le attuali norme vigenti in Francia non è necessario nessun tipo di distanziamento negli impianti all'aperto. Tuttavia al momento dell'acquisto del biglietto è necessario esibire uno dei tre seguenti: attestato di ciclo vaccinale effettuato (green pass), prova di un tampone effettuato 48 ore prima del match, prova di guarigione dal virus (sempre attraverso tampone). Ma non finisce qui, l'Udinese infatti tra pochi minuti disputerà un'altra amichevole. Scopriamo insieme i dettagli.

Nuovo test amichevole

I bianconeri infatti hanno dovuto annullare l'amichevole col Galatasaray per via delle norme anti-covid. Per questo motivo l'Udinese ha organizzato un test in famiglia nel pomeriggio di oggi nel ritiro di Sankt Veit. Ad assistere alla partita ci sarà anche il patronPozzo, che ha raggiunto la squadra da poco. Questo test sarà importantissimo per Gotti e lo staff perché potranno capire a che punto si trova la squadra. Inoltre osservati speciali saranno i tre nuovi acquisti: Silvestri, Padelli, Udogie. Ma non è tutto. La società sta lavorando con grande dedizione anche sul mercato: ecco le ultimissime da sapere <<<