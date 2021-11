Notizie Udinese – A lezione dai bianconeri: bisogna crederci sempre

L'Udinese ha una grande qualità: il carattere. I friulani non mollano mai. C'è un dato che riassume al meglio il tutto

Redazione

Finalmente, l'Udinese ha interrotto la striscia di otto partite consecutiva senza vittoria. Le reti di Deulofeu e Beto e l'autogol di Frattesi, hanno permesso ai bianconeri di battere il Sassuolo per 3-2. Adesso, i ragazzi di Gotti vogliono dare continuità. Il Torino è avvisato. In questo inizio di stagione, una cosa è chiara: i friulani non mollano mai. Andiamo a vedere nel dettaglio il perchè di questa affermazione.

Fino alla fine

Cosa significa che l'Udinese non molla mai? Rispondiamo con i numeri. Ben sette punti dei quattordici conquistati sono arrivati in rimonta. I bianconeri, nelle nove occasioni in cui sono andati sotto, in cinque hanno recuperato. Nella mente di tutti c'è ancora l'incredibile pareggio all'esordio contro la Vecchia Signora. Sotto 0-2 a fine primo tempo, i ragazzi di Gotti sono riusciti a riportare il match in parità. Indimenticabile il gol di Beto allo scadere contro l'Atalanta, ma anche quello contro il Bologna. Non finisce qui. L'Udinese si trovava sotto pure contro Samp e Sassuolo. Nella prima occasione è arrivato un pari, nella seconda una fondamentale vittoria.

Meriti

Parte del merito va sicuramente a mister Gotti. In queste rimonte, c'è lo zampino dell'allenatore veneto che ha indovinato sempre i cambi. Importantissimo è stato anche l'apporto di bomber Beto. I suoi quattro gol hanno portato ben cinque punti alla causa friulana. Ma nel complesso, i complimenti devono essere fatti all'intera squadra. Questa squadra ha la caratteristica di non mollare mai, di crederci fino alla fine. Non a caso, come affermato dal grande Vujadin Boskov: ''partita finisce quando arbitro fischia''. L'Udinese ha preso alla lettera questa frase. Chissà se lunedì contro il Torino assisteremo ad un'altra grande rimonta. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Gotti ha richiesto due rinforzi. Pierpaolo Marino proverà ad accontentarlo. Ecco chi ha messo nel mirino. I nomi <<<