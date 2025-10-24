News Udinese – La stabilità passa per la linea a tre? Il punto

La partita contro il Lecce è ad un giorno di distanza. L’Udinese dovrà tornare al Bluenergy Stadium per cercare la prima vittoria casalinga. Runjaic è alla ricerca della soluzione perfetta.
Mister Runjaic ha bisogno dei tre punti e serve non prendere goal: torna la linea a tre senza Kristensen infortunato
Per quanto riguarda la linea difensiva, in tanti hanno pensato al ritorno dello schieramento a 4. L L è ancora ai box e Runjaic non ha “scremato” bene Kabasele, Palma e Bertola.
I tre punti passano per la difesa in primis. Sarà importante vedere se il mister terrà fede alla classica formazione in vista della partita di domani.
