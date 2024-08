RIVIVI IL LIVE Udinese 0-1 Al Hilal / Ruben Neves batte i bianconeri

1 di 2

Il primo tempo

Tutto è pronto per l'ultima amichevole pre stagionale dell'Udinese. Il club se la vedrà contro i campioni dell'Arabia Saudita: l'Al Hilal. Una partita sicuramente prestigiosa e dall'altissimo tasso tecnico. Andiamo a vivere l'incontro in diretta minuto per minuto.

Inizia il match

1' - L'arbitro fischia il calcio d'inizio.

4' - Udinese che parte meglio con una pressione asfissiante e che cerca di mettere in seria difficoltà il team avversario.

8' - Doppia occasione Al Hilal, prima con Mitrovic in fuorigioco (ottima parata di Okoye). Subito dopo con Savic, attenta la difesa. Ora il team arabo, però, tiene senza problemi il pallino del gioco.

13' - Occasionissima per gli arabi con Al Qahtani. Bravo Okoye a mettere in calcio d'angolo.

17' - Palo di Mitrovic, con l'Al Hilal che adesso merita indubbiamente qualcosa in più dello 0-0.

22' - L'Al Hilal si conferma nettamente più pericoloso. Ancora una buona occasione con Okoye attento e che smanaccia in angolo.

25' - Grandissima occasione per Lovric, che conferma ancora una volta i suoi limiti a tu per tu con il portiere avversario: palla fuori.

28' - Uscita clamorosa di Bono che salva i suoi da un Lucca praticamente solo a porta sguarnita.

35' - Il primo ammonito dell'incontro è Joao Ferreira. Intervento in netto ritardo sull'ex Atletico Madrid: Renan Lodi.

38' - Al Qahtani vicinissimo alla rete per l'Al Hilal. Kamara perde l'esterno in marcatura che si ritrova solo davanti ad Okoye, ma non ne approfitta.

40' - Secondo giallo Udinese, questa volta è Lucca ad eccedere e di conseguenza ad essere sanzionato.

42' - Tornano a farsi vedere in attacco le Zebrette, in questa occasione bravissimo Lucca che arriva su un cross ma sfortunatamente non riesce ad indirizzare il pallone.

44' - Ancora occasionissima per Sandi Lovric. Lo sloveno a tu per tu per la seconda volta non c'entra nemmeno la porta del team arabo.

45' - Termina 0-0 il prim tempo. Non perdere la diretta della seconda frazione di gioco <<<