Udinese | LIVE: il calendario 23/24 / La Vecchia Signora alla prima

L'attesa è finita, finalmente si torna a parlare di calcio giocato dopo più di un mese d'astinenza. La squadra bianconera è pronta per la prossima stagione ed oggi verranno annunciati i calendari per l'annata 2023/24. Si inizierà il prossimo 20 Agosto. L'Udinese dovrà cercare in tutti i modi di raggiungere la parte sinistra della classifica, traguardo che manca da decisamente troppo tempo. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il nuovo calendario: