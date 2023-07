Calciomercato Udinese – Sfida Atalanta-Torino per Becao / Le ultime

Rodrigo Becao difficilmente sarà un calciatore dell'Udinese nel corso della prossima stagione. Il suo contratto in scadenza tra dodici mesi e le offerte che arrivano dall'Italia la stanno facendo da padrona. Non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le ultime sulle trattative di questo ultimo istante e sulle squadre che si vogliono assicurare le sue prestazioni. Al momento il Torino non è molto distante dall'accordo con l'Udinese, visto che ha offerto otto dei dieci milioni richiesti dalla dirigenza friulana. Il problema principale, però, è l'ingaggio al calciatore. Becao chiede 1,6 milioni e il team granata al momento si ferma a 1,2. Subito alle spalle dei piemontesi, c'è l'Atalanta del patron Percassi. I neroazzurri avranno un incontro con i bianconeri nelle prossime ore e vedremo se si potrà chiudere definitivamente questo affare. Al momento Rodrigo resta bianconero, ma ciò che l'Udinese vuole evitare è un nuovo caso Stryger Larsen. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Samardzic: gli ultimi aggiornamenti <<<