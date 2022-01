LIVE | Fiorentina-Udinese: si gioca? Ecco gli ultimissimi aggiornamenti

Ad un solo giorno di distanza dal match tra Fiorentina ed Udinese, ancora non si sa se la gara verrà giocata. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Aggiornamento ore 18:45

Ufficiale: L'ASL ha bloccato la partenza per Firenze. Fiorentina-Udinese non si giocherà

Aggiornamento ore 18:05

L'Udinese sta aspettando le comunicazioni dell'ASL locale. In caso di via libera, la squadra partirà o in tarda serata oppure domani mattina.

Aggiornamento ore 18: 00

Ufficiale: il Napoli è partito per Torino. Il big match di giovedì si giocherà.

Aggiornamento ore 17:00

Ufficiale: l'ASL di Torino ha impedito alla squadra granata di raggiungere Bergamo. La partita tra Atalanta e Torino non si giocherà.

Aggiornamento ore 16:30

L'ASL di Napoli non ha bloccato la partenza della squadra partenopea. Salvo sorprese, quindi, il match di Torino si dovrebbe giocare regolarmente.

Aggiornamento ore 16:20

L'ASL di Verona ha dato il via libera al club gialloblù. La squadra veneta, nonostante gli otto positivi, è in partenza per raggiungere La Spezia.

Aggiornamento 16:10

Fiorentina-Udinese non è la sola partita a rischio rinvio. Ben altre cinque gare potrebbero saltare: Bologna-Inter, Spezia-Verona, Sassuolo-Genoa, Atalanta-Torino, Juventus-Napoli

Aggiornamento ore 16:03

Gira voce che il volo che avrebbe dovuto portare l'Udinese a Firenze sia stato cancellato.

La situazione

Dopo le feste natalizie, i bianconeri non vedevano l'ora di scendere nuovamente in campo, dato che non giocano una partita dal 18 dicembre. Tuttavia, l'Udinese rischia di saltare anche la trasferta di Firenze. Il motivo, inutile dirlo, è sempre il Covid. Il team friulano, attualmente ha sette giocatori positivi più due membri dello staff tecnico. Questa mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi. C'è attesa per i risultati. Nel frattempo, andiamo a vedere i giocatori indisponibili.

Gli indisponibili

L'Udinese non ha mai svelato l'identità dei calciatori che hanno contratto il virus. Tuttavia, è facile immaginare che i positivi siano coloro che negli ultimi giorni non si sono allenati. Gli indisponibili dovrebbero essere Ilija Nestorovski, Victor Makengo, Destiny Udogie, Marvin Zeegelaar e Brandon Soppy. Al momento, sappiamo solamente il nome di cinque positivi. Il team friulano è in seria difficoltà sia a centrocampo che sulle fasce. Se il match si dovesse giocare regolarmente, mister Cioffi dovrebbe inventarsi una nuova formazione. Nahuel Molina sarebbe l'unico esterno disponibile dato che Larsen è fuori rosa. Al momento, la Lega non ha ufficializzato nessun rinvio. Tuttavia, l' ultima decisione spetterà all'ASL locale. Intanto non perderti anche gli aggiornamenti sul mercato. Si riapre (per l'ennesima volta) la pista polacca. Sarà la volta buona? <<<