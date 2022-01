Notizie Udinese – Italiano: ”Rinvio? Noi pronti per giocare. Vlahovic…”

L' allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l'Udinese

Il tecnico dei viola ha detto la sua su un eventuale rinvio del match. ''Noi, in questi giorni, abbiamo cercato di stare attenti per avere meno contagi possibile. I ragazzi son stati bravi, ci sono stati solo due positivi. Capisco le difficoltà, ma noi ci siamo preparati per giocare la partita. Per la Lega il match si deve giocare poi vedremo se qualche altro ente bloccherà la partita. I ragazzi sono stati fantastici, sono tornati dalle ferie motivati: per noi non è cambiato nulla. Nessuno del gruppo vuole partire: tutti remano dalla stessa parte, il gruppo è unito e compatto. Abbiamo provato a dare a tutti minutaggio, poi vedremo cosa accadrà in questo mese di mercato''.