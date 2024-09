RIVIVI IL LIVE Udinese 1-1 Koper / Jovanovic risponde a Davis

Qualche minuto al calcio d'inizio della sfida tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e il Koper (club che milita nella prima serie slovena). Andiamo a leggere le formazioni ufficiali ed ora siamo pronti per vivere l'incontro minuto per minuto.

1' - Il direttore di gara da il via alla gara.

4' - Udinese subito in avanti, prima con Bravo che tira ma la palla è centrale e di facile presa per l'estremo difensore. Qualche secondo dopo ci prova anche Ekkelenkamp, ma è bravo Bas a mettere in calcio d'angolo.