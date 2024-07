LIVE Wolfsberger 0-0 Udinese / Segui il match minuto per minuto

Una sfida fondamentale per l'Udinese che se la dovrà vedere con il Wolfsberger. Ecco tutti i dettagli sull'incontro minuto per minuto

Tutto è pronto per la sfida tra l'Udinese e il Wolfsberger. Un match decisamente importante essendo il primo di ottimo livello. Il fischio d'inizio della sfida è fissato per le 17:00. Scopri le formazioni ufficiali in attesa.