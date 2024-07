Wolfsberger 2-2 Udinese / Ottimo Lucca, rimonta beffa nel finale di gara

La squadra di Kosta Runjaic ha indubbiamente sofferto la partenza di fuoco da parte degli avversari che nel corso dei primi venti minuti hanno avuto diverse occasioni per trovare il vantaggio. Poi come un fulmine a ciel sereno la rete di Lucca davvero fondamentale per sbloccare il match ed anche la squadra. Da quel momento in poi sale in cattedra il solito Thauvin che serve anche l'assist per la seconda rete. Ad un quarto d'ora dal termine si riaccendono gli austriaci con il gol che dimezza le distanze messo a referto da Gattermayer. Va fatto notare (nel finale di gara) il passaggio alla difesa a 4. Soluzione tattica che mancava sul campo da quasi un decennio, ma che ha fatto notare diverse criticità. Non a caso nel finale di gara arriva anche la seconda rete che permette agli austriaci di pareggiare. Non perdere la cronaca minuto per minuto che ti permette di rivivere il match <<<