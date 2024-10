Udinese – Out Lorenzo Lucca? C’è una notizia dell’ultimo minuto

Lorenzo Lucca potrebbe restare in panchina nel corso del prossimo incontro di campionato per un motivo specifico. Il calciatore attualmente è entrato in diffida e la scelta di mister Kosta Runjaic è quella di non rischiare un elemento così importante a qualche giorno dalla sfida contro la Vecchia Signora.

Molto probabilmente ci sarà spazio per Keinan Davis per la seconda sfida consecutiva e soprattutto verrà ripescato un Iker Bravo in continua crescita di minutaggio. Adesso non resta che attendere le formazioni ufficiali. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sempre sul bomber italiano. Lucca via da Udine? C'è una condizione <<<