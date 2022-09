News Udinese | Lovric e Bijol convocati dalla Slovenia

Inizio da sogno quello di Sandi Lovric con la maglia bianconera. Il centrocampista sloveno, arrivato in estate dal Lugano, ha bruciato le tappe, divenendo in poco tempo una pedina fondamentale nei meccanismi tattici di Sottil . L'inserimento di Lovric nella mediana friulana ha permesso l'allargamento sulla fascia del Tucu Pereyra, ruolo che sta svolgendo alla perfezione dando più imprevedibilità alla manovra offensiva. Inoltre, tramite le sue geometrie e ai suoi inserimenti, lo sloveno ha dato un nuovo volto alla mediana bianconera che spesso è risultata negli anni molto fisica ma troppo poco tecnica. Un gol con la Roma e un assist col Sassuolo, questo è il bottino che recita il suo score dopo appena sei partite all'ombra della Dacia Arena.

Ottimo avvio e ricompensa immediata. Infatti il Ct Kek ha convocato Sandi Lovric e Jaka Bijol per i prossimi impegni della nazionale slovena in Nations League. La Slovenia se la vedrà con la Norvegia di Haaland il 24 settembre e con la Svezia di Kulusevski il 27 settembre.