Udinese | Continuano i contatti con Silvestri per il rinnovo di contratto

L'Udinese vuole continuare a sognare, ma per farlo deve blindare le proprie sicurezze. Una di queste è sicuramente Marco Silvestri , portiere arrivato la scorsa estate dall'Hellas Verona per sostituire la partenza di Juan Musso direzione Bergamo. Il trentunenne romagnolo sta attraversando un periodo di forma straordinario, subendo solo 2 gol nelle ultime cinque partite . Questo dato impressionante per una squadra "provinciale" come i friulani è frutto delle prestazioni mostruose dell'ex numero 1 di Juric.

Indispensabile in campo, ma soprattutto fuori. Silvestri è divenuto col tempo un leader indiscusso all'interno delle gerarchie del gruppo, grazie al suo carisma e alla sua personalità. Elementi fondamentali per un portiere che durante la gara deve saper guidare il reparto arretrato.

Come riportato nella giornata di ieri, Marino è al lavoro per prolungare il contrattodi Silvestri in scadenza nel 2024. Oggi arrivano nuovi aggiornamenti, con la conferma dagli ambienti vicino ai friulani, dell'inizio della trattativa tra la società bianconera e l'entourage dell'estremo difensore. Marino vuole costruire questo nuovo progetto anche attorno al portiere ex Verona, giudicato un tassello intoccabile anche dallo stesso Sottil, che ne riconosce i gradi di senatore. Cambiando rapidamente discorso, un altro giocatore bianconero sta impressionando per le sue prestazioni, tanto da finire sotto gli occhi di Tite per il Mondiale. Ecco di chi si tratta <<<