Notizie Udinese – Lovric ha conquistato Sottil / Arriva la chance dal primo

Il team del Friuli continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Nelle ultime ore Andrea Sottil pensa ad una novità di formazione

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Oggi in programma solo la rifinitura e soprattutto la partenza per la città di Monza, dove domani alle 18 e 30 le due squadre apriranno la terza giornata del torneo. Si tratta di un incontro che potrebbe valere molto sia da una parte che dall'altra, visto che la panchina del Monza non è proprio saldissima. Di conseguenza una sconfitta potrebbe far vacillare e forse cadere definitivamente la posizione del tecnico Giovanni Stroppa. I bianconeri, non hanno nessuna intenzione di essere la vittima sacrificale e di conseguenza preparano quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena. In campo con un modulo totalmente diverso.

La squadra di Andrea Sottilpotrebbe scendere in campo domani pomeriggio con il 4-3-1-2. In questo modo ci sarebbe più spazio per i centrocampisti e si troverebbe una soluzione alla difesa che è pressoché e totalmente in emergenza (tra squalifiche ed infortuni). Con questo cambio di modulo, troverebbe spazio uno degli acquisti di questa estate. Sandi Lovric ha sorpreso tutti nel secondo tempo contro la Salernitana ed ora è arrivato il momento di prendersi anche una delle sue prime maglie da titolare. Ecco come potrebbe scendere in campo l'Udinese domani pomeriggio.

Il nuovo centrocampo

Con lo schema tattico studiato da Sottil c'è la possibilità di mettere sul campo da gioco molti più interni di centrocampo. Tra questi (oltre a Sandi Lovric) ci saranno anche Walace e Jean Victor Makengo dal primo minuto. Sulla trequarti, invece, lo spazio sarà riservato al Tucu Pereyra. In questo modo la squadra metterà sul campo da gioco una formazione indubbiamente più offensiva.