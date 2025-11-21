News Udinese – C’è ancora spazio per Lovric? Il punto sulla situazione

Il centrocampista sloveno sembra essere sparito dai radar di mister Runjaic: contro il Bologna potrebbe avere qualche chance

Lorenzo Focolari Redattore 21 novembre - 11:22

La stagione di Sandi Lovric è un caso veramente enigmatico. Il centrocampista dell'Udinese aveva iniziato come elemento cardine nello scacchiere di Runjaic sebbene già la scorsa stagione ci fossero stati altri profili emergenti (Ekkelenkamp e Atta). In realtà gli sviluppi di questa prima parte di campionato non sono dei migliori per Lovric.

Dopo una fase iniziale in cui Sandi ha collezionato minuti (contro la Carrerese in Coppa e contro l'Hellas Verona) sia con il club che con la nazionale (contro la Svizzera e la Slovenia). Al rientro di quella prima pausa nazionale un infortunio al polpaccio ha tenuto il classe 98 lontano dai campi permettendo soltanto una presenza in campionato contro il Sassuolo (28/09/25).

Da quella partita sono conseguite ben 5 panchine di fila, interrotte da 33 minuti contro la Juventus. In seguito tra nazionale e Udinese sono intercorse altre 4 panchine consecutive. Alcuni hanno iniziato a parlare di cessione già a Gennaio. Vista l'esplosione di Atta, la disponibilità di Piotrowski e Miller, tutto sembra indicare la fine del rapporto tra Lovric e i friulani.