Udinese – Lovric e Karlstrom rimangono in disparte: il punto

Un duello interessante ma che non ha avuto alcun esito: Lovric e Karlstrom inutilizzati dalle rispettive nazionali

Lorenzo Focolari Redattore 19 novembre - 09:22

Sia Karlstrom che Lovric sono impegnati con le rispettive nazionali. I centrocampisti dell’Udinese erano avversari proprio ieri sera.

È terminato con un pareggio 1-1 il tanto atteso incontro tra Svezia e Slovenia, le ultime due classificate nel Gruppo B delle qualificazioni mondiali. I gol sono stati realizzati entrambi nel secondo tempo: la Slovenia è passata in vantaggio al 67° minuto, mentre la Svezia ha pareggiato all'87°.

Questo è avvenuto sotto lo sguardo dei bianconeri Karlstrom e Lovric, che sono rimasti in panchina. Infatti, né uno né l'altro dei centrocampisti dell'Udinese è stato schierato dal loro allenatore. Ora, sono in attesa di tornare in Friuli. Le ultime di mercato: Un top ai saluti? La Fiorentina prepara il colpo