Mercato Udinese | Lovric è nella lista del Real Madrid nel ruolo di mezz’ala

Il fantasista bianconero sarebbe finito nel mirino delle Merengues per sostituire la partenza di Casemiro in estate. E' una soluzione

Ne è sicuro il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Alfredo Pedullà, secondo il quale il Real Madrid starebbe pensando al centrocampista sloveno dell'Udinese come possibile rinforzo per la mediana merengue. Sandi Lovric sarebbe però molto indietro nelle gerarchie in quanto il club spagnolo preferirebbe uno tra le due stelle di questo Mondiale in Qatar. Il primo, vero e proprio sogno proibito, è Jude Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund su cui si è già mosso con forza il Liverpool. Il secondo è Enzo Fernandez, centrocampista del Benfica e perno fondamentale della Seleccìon. Nonostante Lovric non rappresenti un nome altisonante, le sue fin qui ottime prestazioni con la maglia bianconera hanno attirato le attenzioni dei Galacticos, alle prese con le richieste milionarie per i cartellini dei due giovani talenti sopra citati.