Inter-Udinese / Lovric e Masina: “Non abbiamo sfruttato le chance avute”

Il centrocampista sloveno, autore del gol del pari, e il centrale marocchino hanno parlato a Dazn dopo la sconfitta di questa sera

Redazione

Altra sconfitta per l'Udinese che non sa più vincere. Sono solo sei i punti conquistati dopo la sosta per la squadra di Sottil che deve fare i conti ancora una volta con la scarsa cattiveria sottoporta. In Serie A, infatti, nessuna squadra ha calciato tante volte verso la porta avversaria senza trovare la via del gol. Fatale questa sera l'errore di Success in contropiede, da cui è scaturito il vantaggio dei padroni di casa, cinici nello sfruttare l'occasione. Al termine dell'incontro ha parlato Sandi Lovric, autore della rete del momentaneo pareggio e Adam Masina, al rientro dopo la rottura del crociato.

Sei felice per il tuo primo gol a San Siro?

"Si, è stato bello segnare qui a San Siro, per questo ci alleniamo ogni settimana, con il focus sulle conclusioni in porta. Sono felice per il gol, non per il risultato. Peccato perché abbiamo avuto quelle due-tre azioni in cui dobbiamo fare meglio e trovare il secondo gol. Quando concedi troppo spazio a squadre come l’Inter, queste ti puniscono”.

Cosa non ha funzionato questa sera?

“Dopo il gol abbiamo sempre fatto un buon pressing e siamo andati sempre in avanti. Successivamente l’Inter ha cambiato strategia, hanno alzato il ritmo e la pressione ed hanno preso in mano il pallino del gioco. Peccato ancora non aver sfruttato quelle occasioni che ci sono capitate”.

Le parole di Masina — Dopo cinque mesi, Adam Masina è finalmente tornato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio capitato contro la Fiorentina a inizio settembre. “Sono veramente contento, non vedevo l’ora. Siamo molto dispiaciuti di non essere tornati a casa con dei punti. Credo che l’atteggiamento della squadra l’abbia fatto capire. È un momento un po’ così, non riusciamo a finalizzare molto e non ci gira bene. Ripartiamo dalla prestazione, sono convinto che ne usciremo". Il difensore marocchino ha poi commentato l'uscita dal campo per infortunio di Ebosse: “Mi dispiace molto per Enzo, spero davvero non sia nulla di grave. Ho aspettato il mio momento, ho lavorato duramente e se posso portare esperienza e fisicità in campo sono ben contento. Peccato non aver portato a casa il risultato”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le scelte dei due tecnici. Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Udinese <<<