News Udinese – Lovric, il momento della verità? Il punto in vista del Genoa

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Kosta Runjaic sta cercando di fare la differenza sul campo da gioco per prendersi un posto importante nella zona sinistra della classifica. L'assenza di Arthur Atta , però, solleva diversi dubbi in vista delle prossime settimane e dei prossimi incontri di campionato.

Quella di lunedì alle ore 18 e 30 potrebbe essere una sfida fondamentale per un calciatore in particolare, stiamo parlando di Sandi Lovric. Fino a questo istante ha avuto pochissimo spazio e il match con il Genoa potrebbe essere quello della verità. Una maglia da titolare alle porte che potrebbe spegnere diverse voci di mercato. A proposito di Lovric, ecco il punto sul suo futuro <<<