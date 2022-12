Udinese | Lovric e Pafundi in coro all’Accademy: “Sognare è fondamentale”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo è anche tempo di festeggiamenti, come quelli avvenuti ieri sera in occasione della Festa di Natale del settore giovanile bianconero. Una serata all'insegna del divertimento e soprattutto l'occasione perfetta per celebrare i successi ed i risultati dei ragazzi del tecnico Andrea Sottil, protagonisti di un avvio straordinario. All’evento hanno partecipato il Direttore Generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino , il Responsabile dell’Area Tecnica bianconera Pierpaolo Marino ed i giocatori Sandi Lovric e Simone Pafundi.

Le parole di Pafundi

Poi è stato il turno di Simone Pafundi. Il talentino bianconero si è espresso invitando i giovani a non smettere di sognare, cosa che lo ha portato ad esordire con la Nazionale a soli 16 anni: "Per me è un po' strano stare qua, fino all'anno scorso ero seduto tra di voi. Sogno sempre, ogni giorno, perché sono giovane e non ho ancora fatto nulla. Voglio fare sempre di più e migliorare ogni giorno."