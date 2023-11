Udinese – Lovric o Payero? Ecco il grande dubbio di mister Cioffi

Sandi Lovric o Martin Payero. Ecco il grande dubbio in vista del prossimo incontro di campionato che si giocherà domani in quel di San Siro

Dopo una grande passata stagione sembra essere arrivata una grande battuta d'arresto per un giocatore nello specifico: Sandi Lovric. Lo sloveno doveva essere una delle certezze di questa Udinese e invece non si sta mostrando tale, proprio per questo motivo rischia di perdere ufficialmente il posto ai danni di un altro centrocampista.