Verona-Udinese | Lovric nel pre partita: “Dobbiamo dare sempre il 100%”

Mancano solo 45 minuti al fischio d'inizio di Verona-Udinese. Gli uomini di Sottil sono pronti a dare battaglia per continuare a sognare: una vittoria garantirebbe la seconda piazza in campionato. Il Verona, invece, arriva a questa gara dopo due sconfitte nelle ultime due e non vede l'ora di rialzare la testa. La fortuna non ride a Cioffi che a questa gara da ex ci arriva senza diverse pedine importanti. Non saranno presenti al match del Bentegodi infatti Faraoni, Coppola e Ilic.