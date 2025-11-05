Udinese – Lovric: “Io sono presente…” Le parole dello sloveno

Il giocatore dell’Udinese Sandi Lovric sui social networking manifesta il suo desiderio di tornare a essere un attore principale nella sua squadra attuale. Su Instagram, il centrocampista sloveno afferma:
Il centrocampista dell’Udinese ha pubblicato sulle sue pagine sociale delle dichiarazioni sulla sua presenza in squadra
“Ogni giorno ci si impegna in modo tranquillo, con rispetto e con la stessa passione di sempre. Indossare la maglia dell’Udinese non è solo un gesto, è un sentimento profondo. Io sono presente. Con la mente, con il cuore, insieme all’Udinese. Con umiltà e passione, per il nostro pubblico e per questa maglia”.
Dopo aver ricevuto il titolo di vice capitano la scorsa estate, Lovric ha accumulato in queste dieci partite iniziali un totale di 103 minuti in 3 apparizioni in campionato e 75 minuti in 2 partecipazioni in Coppa Italia. Le ultime di mercato: Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra<<<
