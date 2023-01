Udinese – Lovric o Samardzic: a chi dei due le chiavi del centrocampo?

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto tornare il prima possibile sui livelli delle ultime settimane. Sicuramente non sarà difficile riprendersi e rimettere a segno successi di grande livello come quelli inflitti alla Roma di José Mourinho o ai neroazzurri di Simone Inzaghi. La società, però, dopo la seconda sconfitta di fila ha deciso di andare in ritiro anticipato e solo in questo modo concentrarsi al meglio in vista del prossimo incontro. Nel frattempo mister Sottil inizia anche a valutare dei possibili cambi.