Notizie Udinese – Sandi Lovric: “Sono ambizioso, voglio fare sempre di più”

"Sono ambizioso, voglio sempre fare di più, ma sappiamo tutti che nel calcio non è mai facile nulla". Sandi ha poi continuato dicendo che non è facile nemmeno segnare cinque gol proprio come ha fatto lui. Per lui l'importante è non essere concentrato solo sul segnare, ma anche sull'aiutare la squadra sin dai primi minuti. Aiutare il team vuol dire sia in attacco, ma anche in difesa. Di conseguenza si può dare una mano con un gol, con un assist, ma anche con una scivolata al momento giusto. Non solo di sforzo sul campo, ma anche di posizionamento. Ecco dove preferisce giocare Sandi Lovric.